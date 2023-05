Dramatisch rapport over werkdruk en grensoverschrijdend gedrag bij UGent: “Vakantiedagen opnemen? Pas na het doctoraat”

Superflits­paal contro­leert snelheid in de Sint-Bernadette­straat

De superflitspaal van de Gentse Flikken staat deze week in de Sint-Bernadettestraat in Sint-Amandsberg. Hij staat daar in een schoolomgeving dus de maximale snelheid bedraagt er 30km/h. Snelheidsduivels zijn bij deze dus gewaarschuwd.