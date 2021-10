Drama bij Volvo Trucks: werknemer zakt in elkaar en kan niet gered worden, directie laat collega’s naar huis gaan

Oostakker Overvaller van juwelier Moens uit Oostakker ook in beroep veroor­deeld tot 8 jaar cel: “Hij belde zelf naar de politie met een zogezegd alibi”

12 oktober De overvaller die in juli 2018 juwelier Moens overviel is ook in beroep veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar. Hij ging vol voor de vrijspraak, maar het hof oordeelde dat de man toch schuldig is. De overval staat in Oostakker nog steeds in ieders geheugen gegrift. Toen de overvallers wegvluchtten, liep de juwelier achter hen aan en loste hij een schot. Eén van de overvallers overleed, de andere ontsnapte maar werd later aangehouden.