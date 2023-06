‘Douchekaart’ voor dak- en thuislozen in de maak: “Uitbreiding van het aanbod nog bekijken”

Een frisse douche is nodig, voor je gezondheid maar in deze hitte is die ook meer dan welkom voor de verfrissing. Wie dak- of thuisloos is kan echter niet zomaar over een douche beschikken. Om ook voor deze kwetsbare groep een basisaanbod te voorzien, komt er nu een ‘douchekaart’ met alle locaties waar je openbare en gratis douches kan vinden. Dat meldt schepen Rudy Coddens na een vraag van gemeenteraadslid Anita De Winter (Groen).