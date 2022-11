“Door zijn diabetes had hij geen controle over zijn snelheid”: man vlamt aan 158 km/u over R4 maar rechter gooit zijn uitleg in de prullenmand

Regio Leie Schelde Van Pater Mestdagh tot headbangen in de Brielpoort: Jan Delvaux vereeuwigt popgeschie­de­nis van de regio Leie Schelde in zaalshow en boek

Belpopexpert Jan Delvaux trekt door Vlaanderen met zijn Belpop City Specials en hierbij mag de regio Leie Schelde niet ontbreken. Op zaterdag 4 februari staat hij op de planken van Leietheater in Deinze met verhalen en weetjes over lokale muziekhelden, gaande van Johan Verminnen tot De Krekelmuit. Later volgt nog een boek over the sound of Leie Schelde.

