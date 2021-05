Doodrijder van Truus (72) krijgt vijf jaar rijverbod en moet zes maanden naar de cel: “Hij tokkelde op zijn gsm alsof hij in zijn salon zat”

Op 3 oktober 2019 vertrok Truus Rijnberg (72) uit haar huisje in Terneuzen naar haar dochter Mireille in Merelbeke. Langs de John F. Kennedylaan, de weg die ze al honderden keren had gereden, werd ze aangereden door een vrachtwagen aan de rode lichten op de R4 ter hoogte van Sint-Kruis-Winkel. De vrouw had geen schijn van kans. Haar wagen werd weg gekatapulteerd. De 46-jarige Roemeen die achter het stuur zat, was op het moment van de feiten bezig op zijn gsm en gps. Met 90 kilometer per uur reed hij in volle vaart in op het slachtoffer, dat op slag het leven liet.