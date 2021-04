Doodrijder van Nikita krijgt geen strafvermindering in beroep: “Hij zit samen met zijn gezin, bij ons is er een lege plek”

Gent Gent start met thuisvacci­na­ties van 3.000 mensen, al 82 % van 65-plus­sers is ingeënt

26 april Ongeveer 3.000 Gentenaars kunnen onmogelijk in het vaccinatiecentrum aan Flanders Expo geraken. Zij worden vanaf woensdag thuis gevaccineerd. Voorlopig gebeurt dat met Pfizer, de bedoeling is om zo snel mogelijk over te schakelen op Johnson & Johnson, omdat dat vaccin makkelijker hanteerbaar is.