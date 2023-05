Doodgeschoten ‘drugskoker’ (43) liet acht jaar geleden al eens spijkerbom ontploffen tijdens huiszoeking

Bestuurder van rode Jaguar knijpt keel van Frank (62) dicht na verkeerson­ge­val in Drongen: “Zijn vrouw heeft me gered”

“Ik kom graag in Drongen, maar het is nu al het tweede incident op enkele maanden tijd...” Nadat de 62-jarige Frank afgelopen zomer een steen door zijn autoruit kreeg na een dispuut in het verkeer, kreeg hij afgelopen week opnieuw te maken met een agressieve bestuurder. “Hij kneep mijn keel dicht met twee handen.” De politie onderzoekt de feiten.