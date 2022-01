Dokter Julie werkte door tot aan haar bevalling en dat kostte haar veel centen: “Regels worden nu aangepast voor iedereen”

Gent Klacht verkrach­ting in Overpoort­straat in Gent gesepo­neerd bij gebrek aan bewijs

Een klacht wegens verkrachting van een meisje van 18, in de Gentse Overpoortstraat in november vorig jaar, is geseponeerd bij gebrek aan bewijs. “Zowel verdachte als slachtoffer werden uitgebreid verhoord en camerabeelden werden grondig geanalyseerd”, zegt het parket Oost-Vlaanderen.

