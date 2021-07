Doek valt over Chambre Séparée: sterrenzaak van Kobe Desramaults gaat laatste avond in

GentEen van de meest bijzondere restaurants van Gent is voorgoed gesloten. Gasten van over de hele wereld trokken naar de Belgacomtoren om er te eten in Chambre Séparée. Maar na een kortstondige terugkomst zoekt sterrenchef Kobe Desramaults nu definitief andere horizonten op.

We hebben het wel vaker aangekondigd, maar nu is het écht gedaan. Sterrenchef Kobe Desramaults liet op Instagram weten dat zaterdag zijn laatste avond was in Chambre Séparée. De zaak in het oude Belgacomgebouw in Gent telt slechts 16 zitplaatsen. Al kort na de opening in 2017 haalde het team een Michelinster binnen, maar op dat moment al was geweten dat het restaurant slechts tijdelijk zou bestaan. De Belgacomtoren wordt immers omgebouwd tot een hotel. In 2019 gaf Desramaults te kennen zijn zaak eind 2020 te sluiten.

“Schitterend team”

De lockdown strooide echter roet in het eten. Net als alles andere restaurants in ons land sloot ook Chambre Séparée maandenlang de deuren. Heel wat klanten zagen hun reservatie in het water vallen, maar toen bleek dat de bouwvergunning wat op zich liet wachten, besliste de chef om er nog een kortstondig vervolg aan te breien.

Desramaults wou alle lopende reservaties afwerken. Wat inmiddels is gebeurd. “Het is nu tijd om afscheid te nemen”, klinkt het op Instagram. “Ik ben dankbaar voor het schitterende team dat me op deze reis vergezelde. Ook wil ik elke gast die hier plaatsnam uitvoerig bedanken. Het was een zware, maar fantastische rit.”

‘Pita Pantera’

Waar Desramaults zich nu op zal richten is voorlopig onduidelijk. Eerder gaf hij te kennen een versie van Chambre Séparée aan zee te willen starten. Dat zijn nieuwe zaak niet in Gent zal liggen, staat vast. Al blijft de chef voorlopig nog even in de Belgacomtoren hangen.

Voor het gebouw staat momenteel een groot terras. Daar vind je nog tot eind september pizza’s van De Superette, zijn andere Gentse restaurant aan het Zuid, en pita’s van zijn pop-up ‘Pita Pantera’. “Dat is toch net iets minder exclusief”, liet Desramaults eerder verstaan. “De ideale afsluiter voor ik uit Gent vertrek.”