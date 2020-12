Dochtertje van 3 logeert mee met mama op corona-afdeling omdat het nergens anders terechtkan: “Roxanne kreeg bij aankomst taart en cadeautjes”

Gent Jonge onderne­mers willen schoonmaak­re­vo­lu­tie starten vanuit Gentse Ghelamco Arena: “Hervulbare poetspro­duc­ten zijn de toekomst”

16:44 Vrachtwagens die rondrijden met schoonmaakmiddel, vervoeren voor negentig procent water. Die gigantische CO2-uitstoot is volgens Lowie Vercraeye (24) uit Londerzeel en Ruben Renaer (24) uit Knokke-Heist volstrekt zinloos. Vanuit hun bedrijfje in de Gentse Ghelamco Arena verkopen de jonge ondernemers daarom sinds kort zakjes met concentraat. “Het is zo eenvoudig dat we niet begrijpen waarom we het niet al altijd zo doen”, klinkt het.