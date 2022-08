Dochter van ex-profvoetballer betast in zwembad Rozenbroeken: twee minderjarigen tijdelijk opgepakt

Gent Heimwee naar Culture Club? Deze dj’s organise­ren reünie­feest­je vlak bij legendari­sche club

Culture Club — ‘the coolest place in the world’ — tekende een hele generatie Gentenaars. In 2016 viel het doek voor goed, maar veel nachtraven houden warme herinneringen over aan de wereldberoemde nachtclub. “Op zaterdag 3 september keren we terug naar de tijd van toen”, zegt Ben Mouling, organisator van Oldskool Ghent. “Het zal een fijn weerzien worden.”

23 augustus