DNA-resultaten bezegelen onderzoek rond verdwenen graf van tweeling op Westerbegraafplaats: “We moeten de strijdbijl begraven”

Gent Grootste culinair festival van Vlaanderen strijkt binnenkort weer neer in Gent: “Nog groter dan andere jaren”

Vier dagen lang likkebaarden, dat is Gent Smaakt. Eind mei strijkt het culinair festival weer neer in de Gentse binnenstad, groter dan ooit. Er zal op nog meer plekken nog meer te beleven vallen: van een groot keukeneiland waar de beste chefs van Gents hun kookkunsten tonen tot een restaurant waar kinderen in de potten roeren.

3 mei