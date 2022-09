Dit zijn de (minst) populaire studierichtingen van het moment aan de UGent

GENTOp maandag zwaaien de deuren van de universiteit opnieuw open, maar niet elke aula zit even vol. Geneeskunde, rechten of toch maar psychologie: dit zijn de populairste richtingen van het moment.

Dit jaar zijn er 7.665 studenten ingeschreven in het eerste jaar, dat is 2,2 procent meer dan vorig jaar. Dé grootste groep zit in de psychologie, waar net geen 800 studenten beginnen aan de bachelor. Da’s 6 procent meer dan vorig jaar. Tweede beste van de klas: de rechten, waar net geen 600 studenten starten, op de voet gevolgd door de handelswetenschappers.

Sterkste groeiers dit jaar, de kleine richtingen buiten beschouwing gelaten: de taal- en letterkunde. Daar zitten maar liefst 41 procent meer studenten dan vorig jaar, goed 47 studenten extra. Ook het praktische broertje van die richting, toegepaste taalkunde, zit trouwens in de lift. De politieke wetenschappen verwelkomen dit jaar bijna 30 procent meer studenten. Groeit ook sterk: de groep die geneeskunde studeert, daar starten 302 toekomstige artsen aan de opleiding en dat zijn er 23 procent meer dan vorig jaar.

Waar zitten er dan minder studenten? Opvallend is dat het aantal starters in de farmacie in elkaar duikt. Het blijft een grote richting met ruim 200 eerstejaars, maar dat zijn er 21,5 procent minder dan vorig jaar. Ook de bestuurskunde (-36%) heeft een pak minder starters dan vorig jaar, dat zijn er nu een kleine vijftig.

De kleinste richting van de UGent zit aan de Blandijn: de richting Afrikaanse talen en culturen telt 11 eerstejaars. Da’s wel een sterke stijger, want dat is 57% meer dan vorig jaar. Absolute koploper, puur op papier, is de geologie, met 200% meer studenten dan vorig jaar. Dat zijn er de volle 30.

