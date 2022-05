Dit zijn de leukste blokplekken in Gent: van het stadhuis tot de prachtige Sint-Pieterskerk

GentBlokken is nooit leuk, maar het helpt als je op een leuke plek zit. Omringd door andere studenten die ook zoveel mogelijk leerstof in hun hoofd proberen te rammen op zo korte mogelijke tijd. Wij kozen daarom zeven plekken uit in Gent waar studeren net dat stukje aangenamer is.

Sint-Pieterskerk

We vliegen er meteen in met een knaller: de Sint-Pieterskerk op het Sint-Pietersplein. Toegegeven, studeren op zo’n mooie plek zorgt al snel voor afleiding, maar je krijgt wel meteen je zegen van hogerop. Nog een voordeel: op een snikhete dag zit je hier lekker fris. Dankjewel dikke muren. Net voor je examen kan je ook nog een schietgebedje afsteken of een kaarsje branden.

Volledig scherm Studeren in de Sint-Pieterskerk? Het kan deze blokperiode. © Stad In Gent

Monikkenzolder

Vlak naast de Sint-Pieterskerk ligt de Sint-Pietersabdij. Daar kunnen studenten al langer terecht om te studeren. Op de zolder om precies te zijn. Het plafond is minder hoog dan in de kerk, maar het is er wel heel gezellig zitten. Zodanig dat je best zelf een bureaulamp en een verlengkabel meeneemt als je voldoende licht wil. Uitrusten tussen het blokken door, kan in de prachtige tuin van de abdij. Waar al eeuwen wijnranken en fleurige boomen groeien, en waar koppels sinds deze zomer voor de wet kunnen trouwen.

Volledig scherm Wie zie je wel een trouw tijdens het studeren. Deze zomer kunnen koppels elkaar voor het eerst het jawoord geven in de tuin van de Sint-Pietersabdij. © Wannes Nimmegeers

Stadhuis

Nog een bijzondere plek waar je tijdens de blokperiode je boeken kan openslaan: het Gentse stadhuis. Tussen de gemeenteraden en de commissies door, kan je neervlijen op de aangename stoelen. Om te studeren uiteraard, al is het ook hier lastig om je ogen op je blad te houden. Er is heel wat te zien in die mooie gemeentezaal. Belangrijk om te weten: wie hier wil studeren moet binnen zijn voor 10.15 uur. Daarna gaan de deuren dicht en kan je niet meer binnen. Buitengaan kan op eender welk moment.

Volledig scherm De gemeentezaal in het Gentse stadhuis staat deze blokperiode open voor studenten. © Wannes Nimmegeers

Oud justitiepaleis

Genoeg van studeren aan je saaie bureau? Ga deze blokperiode dan eens naar het oud gerechtsgebouw, op het einde van de Veldstraat. Wie weet pik je tijdens de pauze wel een interessante case mee. Wel opletten want de plekjes zijn gegeerd, dus houd de Instagram en Facebook van Student In Gent goed in het oog als je erbij wil zijn.

Volledig scherm Altijd al willen weten hoe het oud gerechtsgebouw er vanbinnen uitziet? Dan is deze blokperiode jouw kans. © Wannes Nimmegeers

De Krook

De blokperiode met het mooiste uitzicht is nog steeds De Krook, de hoofdbibliotheek van Gent. Studenten kunnen hier het hele jaar door terecht, maar tijdens de blokperiodes is het altijd drummen voor een plekje. Reserveer dus zeker op voorhand een stoel als je zeker wil zijn van jouw plek. En vergeet niet om af en toe van je blad op te kijken, want het uitzicht vanuit de studiezaal op de bovenste verdieping is keer op keer adembenemend.

Volledig scherm Samen studeren in De Krook. © Wannes Nimmegeers

Museum voor Schone Kunsten

Studeren tussen eeuwenoude beelden en schilderijen? Dan kan voor een keer in het Museum voor Schone Kunsten, het oudste museum van het land. De blokpauzes zullen nog nooit zo leuk en rustgevend geweest zijn. Plus, er zijn stopcontacten en wifi aanwezig. Op andere blokplekken ben je daar niet zeker van.

Volledig scherm Studeren tussen de kunstwerken in het MSK. © Wannes Nimmegeers

Boekentoren

Nog een favoriet uit de oude doos: de Boekentoren. Eén van de mooiste gebouwen van Gent, dat onlangs een grondige opknapbeurt kreeg. Sinds enkele maanden is de plek weer open voor het grote publiek. Studenten kunnen zich weer neervlijen in de prachtige studiezaal om hun hoofd te vullen met kennis. Omringd door kilometers en kilometers boeken, tijdschriften, manuscripten en andere bronnen van kennis.

Meer bloklocaties vind je via de website van Student In Gent. Ontwikkeld door studenten, voor studenten.

Volledig scherm Studeren in de prachtige Boekentoren. © Wannes Nimmegeers