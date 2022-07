Dit zijn de 23 ‘Erkende Frituristen’ in de ruime regio rond Gent en het Meetjesland

GENT Vree Wijs Theater zet met 'Nondedju' hilarische revue op poten: "In hogere sferen van het lachen”

Over personeelstekort gesproken: in de kloosters liggen de jobs voor het rapen. Toch is er in het fictieve klooster dat het Gentse Vree Wijs Theater bezoekt in hun voorstelling ‘Nondedju’, veel heibel als er zich dan toch een novice aanbiedt. Tijdens de Gentse Feesten kan je ontdekken hoe dat afloopt.

6 juli