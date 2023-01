Dit weekend opnieuw SID-in in Flanders Expo

Voetbal Jupiler Pro League ‘The Masked Winger’, Alessio Cas­tro-Mon­tes enkele weken met masker bij AA Gent: “door een elleboog op Union”

Alessio Castro-Montes begon tegen KV Kortrijk net als in Union op de bank. Rotatie in de midweekmatch leek logisch, maar voor de aandachtige waarnemer is een tweede match naast de basiself op een rij een rariteit. Nog in de eerste helft kwam de verklaring via de Gentse perschef, de winger bleek z'n neus gebroken te hebben op Union. In de tweede helft kwam hij dan ook met een masker tussen de lijnen.

