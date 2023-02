Dit waren de populairste blokplekken voor Gentse studenten

Liever op kot of liever met vrienden? 't Is met studeren een beetje zoals met je woonplek, dat is voor iedereen anders. In Gent konden studenten tijdens de blok op allerhande plaatsen terecht, waaronder een aantal ‘speciallekes’. Gingen we met z’n allen blokken in het Guislain?

Waar gingen jullie blokken tijdens de laatste blokperiode? De gemeenteraadszaal in het stadhuis, het IT-bedrijf GAC Business Solutions in de Zuiderpoort en de Therminal, het studentenhuis van de UGent. Dat waren de drie populairste hotspots van de afgelopen maand. Ook ‘s nachts blokken in de woonzorgcentra bleek populair, en in het MSK en het Museum Dr. Guislain gingen enkele speciale acties door. Er waren 4308 plaatsen beschikbaar over de hele blokperiode op bijna 50 locaties, waarvan de helft zonder reservatie. Dat weet schepen voor Jeugd Hafsa El-Bazioui (Groen).

Elk jaar proberen de stad en de instellingen voor hoger onderwijs de krachten te bundelen om voldoende blokplekken te voorzien. Dat voorkomt wachtrijen aan pakweg De Boekentoren, of teleurstellingen aan De Krook. IT-studenten boksten een reservatietool in elkaar die nu centraal aangestuurd en gebruikt wordt. Studenten kunnen daardoor terecht aan instellingen waar ze niet studeren, kunnen reserveren én ze kunnen last-minute terecht. Voor de komende blokperiodes zijn er enkele focuspunten opgesteld. “De UGent bekijkt of ze studieplekken nog meer kunnen verspreiden doorheen de stad en de rand zoals in Zwijnaarde. Ook vanuit de Stad blijven we bloklocaties faciliteren en zelf organiseren. Na de eerste experimenten met workshops rond mentaal welzijn bekijken we of we ook in de toekomst een interessant aanbod kunnen voorzien dat aansluit op de leefwereld van studenten. We focussen daarbij op die locaties die door partners worden geïnitieerd, om het organiseren van bloklocaties bij hen aantrekkelijker te maken”, vult El-Bazioui nog aan.

Daarom wordt er nu ook een oproep gelanceerd. “Aan organisaties en bedrijven in onze stad: als je interesse hebt om jouw locatie open te stellen als bloklocatie, neem dan contact op met Student in Gent. Zij kunnen je meer info bezorgen over randvoorwaarden en welke ondersteuning we vanuit de stad kunnen bieden. Want bloklocaties zijn een win-win: voor studenten om samen te kunnen blokken, en voor organisaties en bedrijven om de studenten kennis te laten maken met hun werking”, klinkt het. Wie ruimte heeft, kan dat melden aan studentingent@stad.gent.

