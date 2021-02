Dit verbodsbord leverde in nauwelijks 4 jaar tijd al 1,324 miljoen euro aan boetes op. “Signalisatie is nochtans duidelijk”

GentZo’n 23.314 automobilisten liepen al tegen de lamp, sinds er in april 2017 een verbodsbord werd gezet aan het begin van de Kortedagsteeg in Gent. Wie van de Kouter komt, mag daar niet rechtsaf, maar heel wat mensen doen dat toch. De pvda klaagt de signalisatie aan, maar schepen Watteeuw voert aan dat je zelfs over het voetpad moet rijden om die straat in te rijden.

“Als 23.000 Gentenaars een verkeersbord niet zien, dan is het niet de schuld van de mensen, maar van het verkeersbord.” Dat stelt Sonja Welvaert van de PVDA. “Dit is ongetwijfeld het meest rendabele verkeersbord van Europa. Dit heeft niets meer met verkeersveiligheid te maken, dit is een ordinaire boeteval. Dit is er ver over, we eisen dat deze boetes terugbetaald worden. Als de stad de kleine moeite zou doen om een verkeersbord enkele meters te verplaatsen, zou het probleem opgelost zijn.”

Welvaert heeft het dus over het bord C3 - verboden in te rijden - dat bij het begin van de Kortedagsteeg staat. Wie van de Kouter over de Vogelmarkt rijdt, zou dat niet voldoende kunnen zien. Een bord met ‘verboden rechts afslaan’ staat daar immers niet. Maar verplicht is dat niet. Sinds het bord er staat, sinds april 2017 bij de invoering van het circulatieplan dus, liepen al 23.314 automobilisten er tegen de lamp, op net geen 4 jaar tijd. Dat is goed voor 1.324.000 euro aan boetes. Een hallucinant cijfer, op het eerste zicht. In het begin van de nieuwe situatie reden gemiddeld 20 chauffeurs per dag de verboden straat in, vandaag zijn dat er nog 13 per dag. Dat lijkt veel, maar in vergelijking met het aantal auto’s dat daar per dag passeert, is dat relatief. Iedereen die de parking Kouter verlaat, maar ook een deel van de gebruikers van de parkings Savaanstraat en Centerparking, moet langs daar. (Lees verder onder de foto)

Om de Kortedagsteeg in te slaan moet je wel over het voetpad rijden

“Elke boete is er één te veel", reageert mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Maar we zien dat het voetgangersgebied en de knips steeds beter worden nageleefd. We proberen daar ook op te werken. Het is niet toevallig dat het voetpad daar doorloopt. Dat zie je normaal niet aan een kruispunt. Als je over een voetpad moet rijden, zou dat een signaal moeten zijn dat er iets niet klopt. Ook het verbodsbord is zichtbaar op Vogelmarkt. Als je dan toch de straat inrijdt en ziet dat je fout bent, dan is beter om de tijd te nemen om manoeuvreren en achteruit te rijden, dan het bord te negeren.”

Ter vergelijking, aan de knip aan de Ottogracht worden vandaag nog gemiddeld 41 chauffeurs per dag beboet. In juni 2017 waren dat er 661 per dag. Experts gaven eerder al aan dat het veranderen van gewoontes tijd kost, en ook dat mensen vaak blindelings hun gps volgen in het verkeer. (Lees verder onder de foto)

Aan de Vogelmarkt staat geen bord dat rechts afslaan verbiedt