Dit valt er op onze nationale feestdag te beleven op de Gentse Feesten: van Vlaspoppenworp voor kinderen tot Vlaspoppenworp voor grote kinderen

Geen straf voor vrouw (38) die in het bezit was van verboden wapens: “Wilde me beschermen tegen agressieve vriendjes”

Een 38-jarige vrouw uit Gent riskeerde een boete van 2.000 euro omdat ze in haar huis verschillende verboden wapens had, maar de rechtbank oordeelde dat een straf niet aan de orde was. “De pepperspray en boksbeugel had ik om me te beschermen tegen agressieve vriendjes.”