Dit maakt onze Feesten écht Gents: onze onmisbare gids voor een zalige tien dagen en nachten

Gent Rusland blijft belangrijk­ste handels­part­ner van North Sea Port

De bedrijven in North Sea Port noteerden in de eerste helft van 2022 een goederenoverslag via zeevaart van 37,5 miljoen ton. Goed voor een stijging van 10,3% en de beste jaarhelft ooit. Rusland blijft de belangrijkste handelspartner van de grensoverschrijdende haven in Gent en Zeeland.

7 juli