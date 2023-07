Dit is nu al hét collector’s item van de Gentse Feesten: “Pak die Walter De Buck-bekers niet mee, we hebben ze nodig”

Nu elk plein zijn eigen herbruikbare beker voorziet, lijkt het erop dat er een verzamelwoede zal losbarsten tijdens de Gentse Feesten. Verschillende pleinen hebben dan ook - al dan niet per ongeluk - hun best gedaan om heuse collector’s items te maken. De Walter De Buck-beker bijvoorbeeld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ine Van Nuffel, zakelijk leider van Trefpunt, is met het idee afgekomen”, zegt nachtburgemeester Edmond Cocquyt. “Een geweldig idee, en een schitterende uitvoering. We hebben nu een beker met de afbeelding van een jonge Walter De Buck op. Hij heeft een duikbril op zijn hoofd, waarmee we zijn - weliswaar beperkte - sportieve kant eens in de aandacht willen stellen. Maar wat een schitterend ontwerp, al zeg ik het zelf.”

In huis

Wat meteen voor een keerzijde zorgt. “We hebben er 100.000 laten maken, van die bekers, en nu hebben we schrik dat ze allemaal gestolen zullen worden. Dat mag absoluut niet gebeuren, want we hebben ze nodig. Anders is het gedaan met drinken hier op ons plein. Ik snap natuurlijk wel dat de mensen dat in huis willen, de beker van hét moederplein van de Feesten, met de afbeelding van dé bezieler van de Feesten. Ik zou dat zelf ook willen. Maar dat mag dus niet gebeuren.”

Dat het stelen van bekers eigenlijk een soort van verdienmodel is voor de organisatoren, omdat er een waarborg van 1 euro per beker wordt gevraagd en de kostprijs van zo'n beker lager ligt, is uiteraard nog bij niemand opgekomen. Dat kan dus niet het doel achter het toffe bekerontwerp zijn.

Volledig scherm Een barvrouw van Trefpunt met de Walter De Buck-beker. © VDS

