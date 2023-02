Dit hondje kent de regels: “Nadat baasje hem vergat op tram, was hij niet van zin om zomaar mee te gaan met twee vreemden”

Eigen willetje

Korte tijd later meldde het baasje zich. Die had zich gerealiseerd dat het hondje niet mee was, en keerde meteen terug naar de plaats waar hij was afgestapt. Het duurde dan ook niet lang voordat hondje en baasje weer met elkaar verenigd waren. “Gelukkig meldde het baasje zich snel. In het andere geval hadden onze controleurs geen andere keuze gehad dan het hondje over te dragen aan de dierenbescherming, hetgeen gebruikelijk is in dergelijke situaties.”