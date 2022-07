Dit hamburgerkraam verkocht tien dagen vleesloze burgers op de Gentse Feesten, zonder dat de klanten het door hadden: “Ze komen zelfs terug voor meer”

GentWie al naar de Korenmarkt is geweest deze Gentse Feesten, weet dat aan de achterkant van het podium een kraam staat waar je hamburgers en braadworsten kan kopen. Er staat regelmatig een rij aan te schuiven, maar wat de meeste klanten niet weten – omdat het nergens staat aangeduid – is dat alle snacks hier veganistisch zijn.

Als je gewoon voor het kraam staat, zou je het nooit vermoeden dat alle burgers en braadworsten geen vlees bevatten. Het ziet er dan ook uit als een gewoon hamburgerkraam in typische Oostenrijkse stijl, vandaar de naam Oktoberfest. Naast de chalet staat een opengeklapt bord met ‘hamburgers, braadworsten en curly chips’ op. Nergens staat te lezen dat al die snacks veganistisch zijn.

“We baten dit kraam al langer uit, maar het is de eerste keer dat we er veganistische hamburger en braadworsten in bakken”, zegt Caroline Lainez, die het kraam samen met haar broer Philippe uitbaat. “Hiervoor werkten we enkel met gewone burgers en braadworsten, maar als we hier een stand wilden uitbaten, moest dat veganistisch zijn. Dus hebben we meer dan tien merken getest, tot we hamburgers en braadworsten vonden die niet alleen lekker zijn maar ook passen op de grill.”

Kim Kardashian

Caroline en Philippe kozen ervoor om te werken met Beyond Meat, een Amerikaanse producent waar ook Kim Kardashian aan verbonden is. Hun braadworsten en hamburgers lijkt zodanig goed op echt vlees, dat vleeseters het verschil niet merken. “En zelfs als ze het weten, komen ze terug voor meer”, zegt Caroline. “Gisteren kwam een man een hamburger halen. Pas later hoorde hij dat er geen vlees in zat, hij kon zijn oren niet geloven.”

Ondanks dat je het verschil niet merkt, pakt het duo er niet mee. In het kraam kan je nergens lezen dat alles wat hier over de toog gaat, veganistisch is. “We geven het mee aan de klanten als er tijd is”, zegt Philippe. “Maar als er tweehonderd man staat aan te schuiven, dan gaat dat niet. Plus, in een gewoon hamburgerkraam zeggen ze toch ook niet wat erin zit? Mogelijk omdat je het daar niet wil weten gewoon.”

Smaakt naar meer

Geraak je niet meer in de Gentse binnenstad om zelf te test te doen? Ga dan zeker naar de Fonne Feesten in Lokeren, daar zal het kraam ook staan. “Het was de eerste keer dat we met veganistische burgers en worsten werkten, maar we gaan dat blijven doen”, besluiten broer en zus. “We denken eraan om vanaf nu met twee kramen te werken: een gewoon en een veganistisch. Al zal je het verschil niet merken qua smaak of textuur.” Een braadworst kost 8 euro, een hamburger 10 euro.

