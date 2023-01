Discussie leidt tot verkeersagressie in Ledeberg: man geeft bestuurder vuistslag door open raam

GentEen naar eigen zeggen hardwerkende zelfstandige riskeert een celstraf van 8 maanden wegens zinloos geweld in Ledeberg. Dat gebeurde eind november, na een discussie in het verkeer. Hij blokkeerde met zijn voertuig de rijbaan, waarna een andere bestuurder hem vroeg zijn wagen te verplaatsen. Die laatste belde zo’n tien minuten later naar de politie, met een gebroken neus.

Op 22 november van vorig jaar reed de bestuurder van een bestelwagen in Ledeberg, in de buurt van de Hoveniersstraat, toen hij plotseling opmerkte dat de rijbaan versperd werd door een wagen die dwars geparkeerd stond. Hij vroeg de eigenaar, die op dat moment enkele spullen aan het uitladen was, of hij zijn voertuig zou kunnen verplaatsen.

“Ik maak u kapot”

Die reageerde agressief, maar stemde wel in. De bestuurder van de bestelwagen kon echter nog niet doorrijden, omdat de schoonbroer van de eigenaar van de wagen nog voor zijn voertuig bevond. De man die zopas zijn voertuig had verplaatst, dacht echter dat de andere bestuurder hem aan het uitdagen was door te blijven staan. “Durf uit te stappen, ik maak u kapot”, riep hij hem uit het niets toe.

Hierop snelde hij naar de bestelwagen, schreeuwde hij enkele verwijten richting de man en gaf hij uit het niets een vijftal vuistslagen. “Snel, maak dat je wegkomt”, riep de schoonbroer het slachtoffer nog toe. Die bloedde hevig uit zijn neus en snelde weg. Wat verder in de straat sprak hij een vrouw aan en vroeg hij of ze de politie wilde verwittigen. “Ze kon om een of andere reden niet, dus ging ik naar huis en belde daar de politie", verklaarde het slachtoffer aan de rechter.

Grote impact

In de rechtbank keken beide heren elkaar in de ogen. Niet voor het eerst sinds de feiten, want ze wonen op amper één straat van elkaar. “De feiten hebben een enorme impact gehad op mij", vertelde het slachtoffer, een leraar economie en boekhouding, aan de rechter. “Sindsdien ben ik niet meer gerust, slaap ik slecht en vrees ik dagelijks dat ik hem tegen het lijf zal lopen.” Het openbaar ministerie vroeg om de beklaagde te veroordelen tot een celstraf van 8 maanden en een boete van 800 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.