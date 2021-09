Dirk Tanghe (63) van ’t Pakhuis overleden: “Bekend en geliefd in de horeca, bij de dekenijen en als Gentenaar”

Dirk was al langer ziek, en wist dat hij niet meer zou genezen. De manier waarop hij zijn ziekte droeg, was groots. Klagen deed hij niet, hij bleef zijn optimistische, vrolijke zelve. En hij bleef zoveel hij kon van het leven genieten. Zo ondernam hij tijdens de Gentse Feesten nog een boottochtje in Gent met vrienden. Hij wist goed genoeg dat hij daar dagenlang van zou moeten bekomen, maar dat hield hem niet tegen. Dirk wist dat het afscheid nabij was, en hij troostte de mensen die het daar moeilijk mee hadden, eerder dan omgekeerd. Zijn grootste wens was nog te genieten van de zon. Daar heeft september gelukkig voor gezorgd.

Dirk had vroeger een restaurant in West-Vlaanderen, zijn broer nam die zaak over en runt ze nog steeds. In Gent was hij het gezicht van de bekende brasserie 't Pakhuis. De pr daarvan verzorgde hij met verve, hij kende zijn vaste klanten, hij promootte de zaak, en ging geregeld op en af naar de boerderij in de Franse Bressestreek, waar 't Pakhuis eigen bressekippen en varkens kweekt. Algemeen had hij een groot hart voor de horeca. Daarnaast was hij heel actief binnen de dekenij van Drongen, de gemeente waar hij woonde. Ook bij de Stichting Keizer Karel was hij lid, dus was hij tijdens de Gentse Feesten elke keer betrokken bij de Stroppenommegang. Ook op Bal 1900 was de immer opgewekte Dirk een graag geziene gast.