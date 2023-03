Dirk (56) brouwt limoncello ‘om eens te proberen’, nu wordt zijn drank in sterrenzaken geschonken: “Na limoncello kwam Siencello”

GENT De jeugd van tegenwoor­dig... doet de nachtshift! Leerlingen ‘proeven’ van het UZ Gent voor Nacht Van De Zorg: “Het komt toch goed hé?”

“Je moet het doen om te weten hoe het voelt”: 't is een zinnetje dat Zoë al vaker heeft gehoord. Haar moeder werkt in een rusthuis, de nachtshift. Een goede reden voor de leerlinge om zich in te schrijven voor een proefproject van het UZ Gent. Vier duo’s volgen er een hele nacht het reilen en zeilen van het ziekenhuis. Van het OK tot de materniteit, van de intensieve zorgen tot de technische dienst: dit is hun allereerste nachtshift.