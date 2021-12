Directrice Jan Palfijn stapt dan toch op na euthanasie-debacle, Frank Vervaeke wordt ‘transitiemanager’

GentNa de arrestatie en schorsing van internist Jan Rodenbach omwille van een vermeend onregelmatig uitgevoerde euthanasie in het AZ Jan Palfijn, is de directrice van het ziekenhuis alsnog opgestapt. Eerder werd ook al de hoofdarts ontslagen. De Raad van Bestuur stelde Frank Vervaeke aan als ‘transitiemanager’, en daarom wenste directrice Ann Wynant de samenwerking te beëindigen.

De feiten zijn bekend. Dokter Jan Rodenbach werd op 21 november gearresteerd nadat het ziekenhuis - zonder hem te horen - de politie op de hoogte had gebracht van een mogelijks onregelmatig uitgevoerde euthanasie. Het ziekenhuis schorste de arts ook, maar moest die schorsing intrekken onder grote druk van de andere artsen. Er heerste een sfeer van wantrouwen en vijandigheid, en om daar iets aan te doen zette de Raad va Bestuur hoofdarts Manu Malbrain aan de deur, waarop die dreigde met een kortgeding. Het lont was daarmee echter nog steeds niet uit het kruitvat. Dat voelde iedereen aan. Vandaag werd bekend gemaakt dat directrice Ann Wynant zelf opstapt, en dat haar taken worden overgenomen door Frank Vervaeke, als transitiemanager.

Deblokkeren

“De Raad van Bestuur van AZ Jan Palfijn Gent heeft unaniem beslist om Frank Vervaeke, onafhankelijk bestuurder, met onmiddellijke ingang aan te stellen aan het hoofd van het ziekenhuis als Transitiemanager”, klinkt het in een mededeling. “Hij neemt de komende maanden de opdracht en het mandaat als Bestuurder-Directeur op. We willen het ziekenhuis hiermee deblokkeren na de voorbije woelige weken. De komende maanden willen we opnieuw rust en sereniteit in ons ziekenhuis brengen en zullen we voortbouwen aan onze cultuur en structuur zodat we beter voorbereid zijn op de toekomst.”

De voorbije dagen heeft die Raad van Bestuur verschillende interne gesprekken gevoerd met onder meer directieleden, kaderleden, artsen, hoofdverpleegkundigen, de zorgmanagers en de Medische Raad van AZ Jan Palfijn Gent. Ook heel wat medewerkers hebben via e-mail en brief hun bezorgdheden geuit over de situatie die de voorbije weken in het ziekenhuis is ontstaan naar aanleiding van de - snel beëindigde - schorsing van dokter Rodenbach.

Vervaeke

De Raad van Bestuur besefte dat een daadkrachtige beslissing nodig was om het ziekenhuis weer op het spoor te krijgen. Zelf vernoemen ze zelfs ‘het mentaal welzijn van al wie in AZ Jan Palfijn Gent actief is’. Daarom is beslist om met onmiddellijk ingang Frank Vervaeke aan te stellen aan het hoofd van het ziekenhuis als transitiemanager. De huidige Bestuurder-Directeur, Ann Wynant, heeft daarop meegedeeld dat zij in de huidige omstandigheden niet meer voor AZ Jan Palfijn wil werken.

“De opdracht van Transitiemanager Frank Vervaeke omvat deze drie elementen”, meldt de Raad van Bestuur, die erop staat Wynant te bedanken voor haar jarenlange inzet. “Alle actoren terug rond de tafel brengen, de rust en sereniteit terugbrengen en een transitieplan uitwerken. Dat plan moet het ziekenhuis naar een nieuw beheermodel leiden en zal voortbouwen aan een moderne, open en transparante ziekenhuiscultuur. Ook de rol van het ziekenhuis in een groter zorggeheel, en binnen de samenleving, is een essentieel uitgangspunt, net als het werken in teamverband met respect voor ieders rol en expertise.” De opdracht van de Transitiemanager zal zes tot negen maanden lopen. Intussen zullen de structuren en organisatorische en hiërarchische lijnen worden doorgelicht en waar nodig aangepast. “Mijn focus zal in eerste instantie intern liggen, om het vertrouwen opnieuw te herstellen”, aldus Frank Vervaeke.

In de wandelgangen van het ziekenhuis wordt met tevredenheid gereageerd. Artsen en verpleegkundigen voelen zich gehoord en gesteund, en lijken na deze ingreep bereid om opnieuw vol voor een eensgezinde samenwerking met het ziekenhuis te willen gaan.