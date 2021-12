Directrice AZ Jan Palfijn stapt dan toch op na euthanasie-debacle, Frank Vervaeke wordt ‘transitiemanager’: “Nodig voor het mentaal welzijn van al wie in het ziekenhuis actief is”

Gent Gent loopt vol Nederlan­ders: “Bij ons is alles dicht, maar we hadden nog kerstca­deaus en winterkle­ren nodig”

Het was over de koppen lopen in Gent, vooral zaterdagnamiddag. Op zondag was het rustiger, maar nog steeds een goede dag voor de winkeliers. Onder de shoppers zaten opvallend veel Nederlanders. Sinds dit weekend gelden daar strengere maatregelen, dus steken ze massaal de grens over. “Wij hadden meer stress om de LEZ binnen te rijden dan om de grens over te steken.”

19 december