Dievenbende steelt Nintendo-kassa met 1.000 euro in op fantasybeurs FACTS: “Ik dacht dat het een echte spelconsole was”

Volleybal Lotte De Quick en VDK Gent sluiten Europees hoofdstuk af: “Groeiende focus op de bekerfina­le. Derde keer, goede keer”

Het Europees hoofdstuk is afgesloten voor VDK Gent. Met opgeheven hoofd verlaten de Gentse volleybalsters de CEV-competities. Een nederige vaststelling dat de zesde ploeg van de sterke Poolse competitie te hoog gegrepen is, wordt afgewisseld met een fierheid over het feit dat het team van coach Morand zo ver geraakt is.

8 februari