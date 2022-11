Dieven stelen Boris’ speed pedelec op klaarlichte dag in Keizer Karelstraat: “Ik had hem nog maar tien dagen”

GentBoris Van Calenbergh uit Wondelgem (51) was amper tien dagen de fiere eigenaar van een prijzige Riese & Müller speed pedelec, toen zijn rijwiel zondagvoormiddag gestolen werd in de Keizer Karelstraat. “De dieven moeten wel professionals geweest zijn. Ze gebruikten het zadel om het slot te forceren.”

Boris had zijn nieuwe ros uit aluminium gekocht van een kennis voor het schappelijke vriendenprijsje van 2.000 euro. Dat is nog steeds veel geld, maar voor dergelijke speed pedelecs leg je nieuw al snel minstens 5.000 euro neer. “Ik had deze fiets nu eens écht voor mezelf gekocht. Mijn kinderen hebben al mijn fietsen geclaimd, je weet wel hoe dat gaat. Ik ging hem uiteraard ook verzekeren tegen diefstal, maar het was er gewoon nog niet van gekomen. Ik had hem nog maar amper tien dagen”, zucht Boris.

“Zet hem binnen”

“Mijn zoons fiets was kapot en hij wilde zaterdagvond naar een vriend rijden in de Keizer Karelstraat om daar de nacht door te brengen. Om hem uit de nood te helpen, mocht hij daarom voor één keer mijn fiets gebruiken met de belofte van hem zéker binnen te zetten, wat hij ook gedaan heeft.”

Wanneer Boris’ 21-jarige zoon ’s morgens vroeg om 8.30 uur naar de bakker gaat, neemt hij zijn vaders speed pedelec uit het fietshok en rijdt om pistolets. Nadien zet hij de dure fiets goed vast in een fietsenrek in de Keizer Karelstraat in de veronderstelling dat niemand zondagvoormiddag een fiets steelt in een straat met zoveel passage.

Geforceerd slot

“Toen hij om 12.30 terug naar huis wilde rijden, zag hij tot zijn grote ontsteltenis dat de fiets verdwenen was. Het slot lag geforceerd op het asfalt, naast het zadel. Dat laatste gebruiken ze blijkbaar om het slot te forceren. “De dief moet toch wel weten waar hij mee bezig was, want het was toch een stevig metalen slot. Dat kunnen niet anders dan professionals zijn”, aldus Boris die aangifte gedaan heeft bij de politie.

Kwaad op zijn zoon is Boris niet (meer). “Ik heb wel even gevloekt op hem, maar ik kan ook wel begrijpen dat hij dacht dat de fiets niet op klaarlichte dag gestolen zou worden in zo’n bedrijvige straat. Laat ons hopen dat we de fiets ooit nog terugzien”, besluit hij.

