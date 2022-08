Dieven springen over omheining van recyclagepark in Oostakker om elektronisch materiaal te stelen, maar worden betrapt

Gent / Zelzate / Terneuzen 500.000 euro subsidie voor onderzoek naar ‘ijzereten­de bacterie’ in Gentse haven

In het najaar start een grootschalig onderzoek naar de ‘ijzeretende bacterie’ die vorig jaar werd gelokaliseerd in de jachthaven van Zelzate. Het onderzoek zal zich uitstrekken over het gehele kanaal Gent-Terneuzen, tot over de landsgrens. Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) maakt een subsidie van 500.000 euro vrij.

