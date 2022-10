Dieven plegen avond lang ‘knuffeldiefstallen’ in populair café op Vlasmarkt: “Ze gebruikten signalen om elkaar op de hoogte te houden”

Gent Fantasywe­reld strijkt neer in Flanders Expo voor Facts. “Iedereen klampt ons aan voor foto’s. Ik heb nog niks kunnen kopen”

Ziet u dit weekend een vreemd figuur met een geweer of een hakbijl voorbij Flanders Expo flaneren, dan hoeft u niet meteen de politie te bellen. FACTS, de hoogmis van de fantasywereld in ons land, is aan z’n 36ste editie toe. Tienduizenden bezoekers zakken af naar de Expo. En daar zitten traditiegetrouw heel wat bijzondere figuren bij. Onze reporter ging op zoek naar de origineelste kostuums.

23 oktober