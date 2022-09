Dieven gaan aan de haal met wagen die voor deur geparkeerd staat

Gent Gentse ijsbaan Kristal­lijn maakt zich op voor nieuw schaatssei­zoen met torenhoge energie­prij­zen: “Van 7.000 naar 25.000 euro per maand”

Vrijdag start het nieuwe schaatsseizoen in Gent. De Kristallijn zwaait de deuren open, maar dat is met een bang hartje. “Als de prijzen nog stijgen, dan is er gewoonweg geen rendement meer”, zegt zaakvoerder Jonas Vercruyssen. “En we hebben al de warmste ijslaag van het land.”

22 september