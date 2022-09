Dieven aan de haal met sokkel van kunstwerk op bouwwerf van CLT Gent: “Het moest de engelbewaarder tijdens de werken zijn”

CLT staat voor Community Land Trusts en zijn organisaties die betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor mensen met een laag inkomen realiseren of bestaande eigendommen renoveren. Dat doen ze door de eigendom van de grond te gescheiden van de eigendom van de woning. Het eerste project in het Vlaamse gewest wordt in Gent gerealiseerd, op de Goedendagstraat-site in Meulestede.

Kunstwerk

Er komen 34 woningen. De eerste steenlegging staat gepland op 8 oktober. Om de werken goed te laten verlopen, werd in samenwerking met kunstenaarsduo Robbert&Frank Frank&Robbert een kunstwerk gerealiseerd, getiteld ‘Ga weg, leed van de wereld’. “Dat werk zou fungeren als engelbewaarder op de bouwwerf, opdat de werken voorspoedig zouden verlopen”, zegt Dieter Lapauw van CLT Gent.

“Donderdag zouden we de voorbereidingen starten voor de opbouw van de kunstinstallatie. Helaas hebben we bij aankomst op de bouwwerf vastgesteld dat de sokkel van de installatie verdwenen is. Een aantal voorbijgangers hebben bevestigd dat ze de sokkel deze week nog hebben zien liggen op de site aan de Meulesteedsesteenweg en de Goedendagstraat-site. De diefstal is dus vermoedelijk gebeurd tussen maandag en woensdag. “Maar het is een raadsel hoe dat is kunnen gebeuren, want we spreken van een totaalgewicht van 800 kilogram. We hebben intussen contact opgenomen met enkele schroothandelaars. Zij kregen nog niets binnen, maar zullen we l een oogje in het zeil houden.”

Steun?

De organisatie is intussen op zoek naar een oplossing. In de eerste plaats zouden ze de sokkel graag terugvinden, hoewel ze die kans erg klein inschatten. “Eigenlijk hopen we dat er mensen zijn die ons willen steunen om een nieuwe sokkel te helpen bekostigen of te vervaardigen om de installatie alsnog te installeren. We vinden het een te belangrijk kunstwerk om niet meer te gebruiken.” Wie tips heeft of steun wil bieden, kan de organisatie steeds contacteren via dieter.lapauw@cltgent.be.

