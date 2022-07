Dief wandelt op klaarlichte dag Gentse scholen en ziekenhuizen binnen en gaat aan de haal met 31.000 euro aan computermateriaal

Gent Fietsster aangereden op druk kruispunt in de Brugse Poort: slachtof­fer gewond afgevoerd naar ziekenhuis

Op het kruispunt van de Weverstraat en de Phoenixstraat in de Brugse Poort is maandagnamiddag een fietsster gewond geraakt bij een verkeersongeval. De vrouw werd aangereden toen ze de straat probeerde over te steken.

11 juli