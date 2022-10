Dief trekt verkeerspaal uit de grond en gaat aan de haal met fiets van medewerker restaurant Karoot

Gent Geschiede­nis in een fles: veiling­huis Maison Jules laat drankje brouwen op basis van gevonden recept uit 1687

Benieuwd wat monniken dronken in 1687? Bij veilinghuis Maison Jules waren ze dat ook, toen ze in een oude atlas een handgeschreven recept vonden voor een ‘miraculeus drankje’. Het recept werd - licht aangepast - gebrouwen door stokerij Rubbens in Wichelen, en kan in de Veilingkerk in Sint-Amandsberg geproefd worden.

11 oktober