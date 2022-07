Dief schuimt Gentse ziekenhuizen en scholen af en gaat aan de haal met 31.000 euro aan computermateriaal

ACHTER DE SCHERMEN BIJ KAA GENT. Perszaal­ver­ant­woor­de­lij­ken Betty De Leyn (67) en Yolanthe Smesman (78): “Ze worden goed afge­schermd, maar soms botsen we al eens op een sterspeler”

Nu het nieuwe voetbalseizoen zich aandient, zet HLN zes medewerkers in de verf die achter de schermen van KAA Gent werken. In het moderne voetbal is het een komen en gaan van spelers en trainers, maar het zijn deze mensen die, vrijwillig of betaald, samen met de supporters het hart vormen van de club. Als de Buffalo’s dit jaar potten breken in de Jupiler Pro League, is dat mee dankzij hen. Vandaag vertellen perszaalverantwoordelijken Betty De Leyn en Yolanthe Smesman hoe de job hen jong houdt.

