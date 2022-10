Dief loopt op klaarlichte dag met inhoud van kassa van koffiehuis Nana naar buiten: “Alsof het al niet moeilijk genoeg is”

Gent Ook Stad Gent gewonnen voor bouw nieuwe brug over E40 in Drongen

De Stad Gent heeft een positief advies uitgeschreven om een nieuwe Kloosterstraatbrug te bouwen in Drongen. Over de brug - die de E40 overspant - was de laatste maanden wat commotie. Maar het Gentse schepencollege deelt de visie van het Agentschap Wegen en Verkeer dat de brug dringend aan vervanging toe is.

14 oktober