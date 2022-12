Dief die rugzak stal in Starbucks in Sint-Pietersstation herkend door agent met fotografisch geheugen

GentEen dief graaide midden oktober een rugzak mee in de Starbucks in het Sint-Pietersstation in Gent. Op camerabeelden is te zien hoe hij vervolgens ook probeert om enkele spullen uit een handtas te stelen. Hij kon ontkomen en vluchtte naar Brussel, maar daar werd hij twee weken later herkend door een agent met een fotografisch geheugen.

De dief sloeg toe op 15 oktober van dit jaar. Op camerabeelden in het station is te zien hoe hij stiekem een rugzak wegneemt van een klant van Starbucks. Enkele ogenblikken later probeerde hij ook nog de inhoud van een handtas te stelen, maar dat mislukte.

Vervolgens vluchtte hij weg naar Brussel. Daar verbleef hij op straat, aangezien hij illegaal in ons land is. Op 29 oktober wordt hij in dat kader gearresteerd. Een agent met een sterk fotografisch geheugen herkende hem echter, waarna hij verhoord werd over de feiten van de diefstal. Via de snelrechtprocedure werd hij gedagvaard.

“Ik weet niet meer precies wat er die dag gebeurd is, want ik was dronken”, vertelde de man. Het openbaar ministerie vorderde voor de feiten een celstraf van 4 maanden en een boete van 208 euro. “Hij heeft nog een blanco strafblad, maar moeilijk is dat niet want hij is gekend onder maar liefst vijf aliassen", besloot de procureur bedenkelijk.

