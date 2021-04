“Die vaccinatie had eerder gekund, maar dat is voor zoveel beroepen het geval”: mama van overleden cipier Valerie (36) neemt niemand iets kwalijk

Sint-Amandsberg WoninGent wil dat actievoer­ders stoppen met valse hoop te geven: “Bernadet­te­wijk wordt gesloopt en dan heropge­bouwd”

15 april Sinds de kerstperiode voert de groep ‘Blok per Blok’ actie in de Bernadettewijk in Sint-Amandsberg, in de hoop sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent zover te krijgen de wijk niet in één keer te slopen. Maar WoninGent besliste in juni 2020 over de sloop, en heeft ook meteen aangegeven dat er geen andere opties waren. “Die woningen kan je gewoon niet meer aanpassen aan de hedendaagse normen.”