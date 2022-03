Deze zomer nog eens negen Gentse straten omgevormd tot fietsstraat: “Op beide assen wordt nu al druk gefietst”

GentGent telt vandaag al 22 straten waar auto’s en andere motorvoertuigen fietsers niet mogen inhalen. En dat lijstje wordt deze zomer nog langer. Zowel in Sint-Amandsberg als in de stationsbuurt krijgen enkele straten de herkenbare kleur.

In juni krijgt Gent er nog eens twee fietsassen bij. Dat is donderdag op het schepencollege beslist. Zowel in Sint-Amandsberg wordt de verkeerssituatie op tal van wegen aangepast. Wagens zullen fietsers er niet meer mogen inhalen. Ook is de snelheid er beperkt tot 30 kilometer per uur. Wie toch inhaalt, riskeert een boete van 58 euro.

“Ouders met jonge kinderen en senioren moeten veilig en zonder zorgen kunnen fietsen”, vindt mobiliteitssschepen Filip Watteeuw (Groen). “Door deze assen in te richten als fietsstraat verhogen we de veiligheid en het comfort van fietsers. Op beide assen wordt nu al druk gefietst.”

Louisa d’Havébrug

In Sint-Amandsberg wordt de as Nieuwhof, Brunau-, Jean Béthune-, Doornakker- en Jos Verdegemstraat omgevormd tot fietsstraat. Deze route verbindt de Dampoort met Rozebroeken. In alle straten is er voorrang op de zijstraten. Zo hoeven de fietsers zich geen zorgen te maken om een voorrang van rechts.

In de stationsbuurt loopt de as dan weer over de Lente-, Herfst-, Sint-Coleta- en de Lucas De Heerestraat. De verbinding sluit aan op de bestaande fietsstraat Stropkaai-Toemaattragel. Die kwam er bij de bouw van de Louisa D’Havébrug die Ledeberg verbindt met Gent-Sint-Pieters. De as krijgt voorrang op alle zijstraten behalve daar waar ze de Zwijnaardsesteenweg kruist.

