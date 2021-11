Deze trucker heeft een goede engelbewaarder: lading van vrachtwagen doorboort cabine

GENT "Morgen komt de scanner, dat zal beter zijn": Gentse horeca zet zich klaar voor het Covid Safe Ticket

Het is zover: wie een café of restaurant binnen wil, moet vanaf maandag zijn Covid Safe Ticket laten zien aan de barman of barvrouw. In café De Turk aan het Belfort zitten de stamgasten zoals vanouds aan de toog. Veel problemen voorziet eigenaar Anthony De Waele niet. “De oudere garde zal nu misschien een paar dagen moeten wachten eer ze weer binnen mogen.”

1 november