Deze kringwinkel verkocht al elektronische toestellen, maar herstelt ze vanaf nu ook

Een jaar geleden kreeg de kringwinkel van Ateljee in de Getouwstraat een aparte afdeling voor elektronische toestellen. Je kon er oude toestellen binnen brengen zodat het personeel ze eventueel kan herstellen en verkopen, of je kon er langskomen om zelf te shoppen.

Vanaf vrijdag kan je hier ook terecht om defecte elektronische toestellen binnen te brengen en te laten herstellen. Van wasmachines over stofzuigers tot strijkijzers - alle elektro is welkom. “Enkel laptops, gsm’s, tablets en computers nemen we niet aan”, verduidelijkt Ateljee-woordvoerder Geert Deruyck. “Daar zijn al genoeg plekken voor in Gent. Voor het herstel van klein en groot elektro is dat niet het geval. Zulke toestellen worden nog te vaak gewoon weggegooid, terwijl ze heel gemakkelijk een tweede leven kunnen krijgen.”