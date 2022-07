Dertig maanden effectieve celstraf voor man die ex met de dood bedreigde via voodooritueel

Voodoo

Amper een maand later doet zijn ex aangifte bij de politie. Ze had een filmpje gekregen waarin de man een voodooritueel uitvoerde. Daarbij liet hij duidelijk verstaan dat hij haar wilde vermoorden. “Voodoo leeft in de Nigeriaanse cultuur. Het is logisch dat het slachtoffer hier bang voor is”, zegt het openbaar ministerie. “Wat de man betreft, die stelt zijn eigen cultuur boven de Belgische wet. Zelfs bij de politie riep hij dat hij zijn ex sowieso om het leven ging brengen.” De rechter veroordeelde de man nu tot een effectieve celstraf van 30 maanden. Van uitstel was er geen sprake, gezien de recente veroordeling.