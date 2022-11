Derde slachtoffer in één week tijd, ouders trekken aan alarmbel na aanrijding fietser (10) aan Dampoort: “Kan dat circulatieplan niet sneller ingevoerd worden?”

Gent Norbert Seeuws, de Iljo Keisse van de jaren ‘70: “In mijn tijd was het allemaal met veel minder show en meer fietsen”

Morgen neemt Gent ‘afscheid’ van Iljo Keiise in het Kuipke, maar Keisse is niet de eerste Gentse populaire pistier. Norbert Seeuws (79), ‘siews’ voor de Gentse vrienden, was een Gentse wielerheld avant-la-lettre. Ook hij schreef drie Zesdaagse-overwinningen op zijn naam, en was een graag geziene gast in 't Kuipke. In dat Kuipke leerde hij fietsen, maar in datzelfde Kuipke brak hij ook zijn heup, wat het einde van zijn carrière betekende. Deze vergeten Gentenaar is vandaag 79, en draagt een schat aan verhalen met zich mee.

23 november