Denis (85) weer thuis na verblijf in ziekenhuis terwijl vandalen door zijn hangar raasden: “Zelfs bed werd volledig gesloopt”

Gent UZ Gent maakt zich klaar voor nieuwe golf: “We wachten een beetje bang af, en hopen vooral dat het de laatste keer is”

In het ergste geval zitten we midden januari met 125.000 besmettingen per dag en eind januari met 400 tot 1.300 ziekenhuisopnames per dag. Dat gaf viroloog Steven Van Gucht donderdag mee tijdens de persconferentie van het Overlegcomité. In het UZ Gent bereiden ze zich voor op alle mogelijke scenario’s. “De nieuwe golf komt eigenlijk te vroeg.”

15:24