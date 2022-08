Dementerende man (63) stapte waarschijnlijk met iemand mee in de lift van woonzorgcentrum vlak voor hij naar buiten wandelde

Gent VOOR U GETEST: waar vind je het beste ijs in en rond Gent?

Het is zomer, en dat is ijsjes-tijd. De verfrissende lekkernij vind je overal, maar niet elk ijs is even lekker. IJs draaien is een ambacht, waar de ene al meer kaas van heeft gegeten dan de andere. En daarom gingen wij voor u op zoek naar plaatsen waar ze er nog écht werk van maken. We hebben het met veel plezier voor u getest en kritisch beoordeeld. Op zoek naar het allerbeste ijs in Gent en omstreken? Deze lijst helpt u al een eind op weg.

2 augustus