‘Deliria’ viert tien jaar brouwen door vrouwen: “Vrouwen drinken ook graag bitter!”

“Als ik met mijn man naar een brouwer ging, kreeg ik altijd cava of een fruitbier, terwijl ik eigenlijk ook gewoon graag een bitter bier drink”. Aan het woord is Catherine De Laet, mee aan het roer bij Brouwerij Huyghe. “Vandaar het idee tien jaar geleden om ook eens aan de vrouwen zelf te vragen wat ze willen”. Een poll op sociale media is duidelijk: geen roze biertjes, geen fruit maar bitter, blond en aan de zware kant. De brouwers van Delirium creëren Deliria, een zusje van Delirium Tremens.

“Het is niet hetzelfde bier”, benadrukt De Laet. “Hier zitten toetsen van appel en chardonnay in, die vind je niet in de traditionele Delirium Tremens”. Dat ze hier kunnen brouwen, weet elke trotse Belg, het roze olifantje wordt regelmatig overladen met prijzen. Voor de gelegenheid volgen we met tien dames, die Deliria van dit jaar zullen brouwen, het hele proces mee. Brouwer van dienst Joris laat ons hop wegen en afmeten, toont ons waar de volledige palet suiker moet toegevoegd worden en laat wort proeven. Het eindresultaat krijgen we zelf mee.

“Brouwen is al lang geen mannenvak meer”, zegt De Laet. Dat bewijst ook het publiek: experts met een mening, één van de dames komt uit de Verenigde Staten overgevlogen voor de tour. “Normaal maken we deze creatie met een internationaal publiek, door corona houden we het lokaler”, klinkt het. Maar Brouwerij Huyghe, daar willen ze ver voor vliegen.

Na enkele uren geduld en een rondleiding langs de immense vaten waar ze bij Huyghe 42 (!) bieren in brouwen, is Deliria van dit jaar klaar. Met de vertrouwde koriandertoets, maar een goede doordrinker. “In kleinere glazen, vrouwen gaan wel vaker voor kwaliteit over kwantiteit”, weet CEO Alain De Laet. “Maar het zijn wel grote flessen”.

Deliria - vanaf april te krijgen in de drankhandel.

Volledig scherm Deliria! © Alice Bown