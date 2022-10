Delilah (23) uit Evergem raadt Het Geluid met 'een kartonnen doosje eieren openen': “Die 44.600 euro delen we met mijn schoonbroer”

We treffen Delilah in de bekende brasserie Pakhuis, waar ze de administratie verzorgt. Op de radio bij Maarten en Dorothee liet ze al verstaan dat ze aan de baas had meegedeeld dat ze aan Het Geluid zou deelnemen. Maar dat ze zou winnen, dat had ze niet verwacht. “We waren pas zeker van ons antwoord gisterenavond, toen we het een tiental keer getest hebben. Tot daarvoor dacht ik dat het een blokje van een Jenga-spel was dat uit zijn plaats werd geschoven”.

Teamwork

Want dat mag duidelijk zijn: het was teamwork om Het Geluid te raden. “Mijn schoonbroer Stephen deelde donderdagavond nog met mij en mijn lief Tibo wat hij dacht dat het geluid was. Ik deed toen al een week of drie mee, maar de tips pasten wel. De eerste tip, aubergine, da’s een ‘eggplant’ in het Engels. En dat doet ook de bloeddruk, tip 2, verlagen. Het klonk exact zoals op de radio, dus hebben we ons ingeschreven. We delen het geld dan ook met mijn schoonbroer”, lacht ze. “Hij heeft een tweede kindje op komst, dus dat is welkom”.

Quote Een steuntje in de rug, voor jonge mensen zoals ons, dat is welkom Delilah DeCorte

Het is trouwens een meevaller, want exact een maand geleden raadde een andere luisteraar al ‘een kartonnen eierdoosje sluiten’. Maar dat klopte net niet. Dat Delilah in een restaurant werkt, is dus ook niet de reden dat ze bij dat idee kwamen.

Een huis

En wat willen Delilah en Tibo met het geld doen? “We hebben er helemaal nog niet over nagedacht, maar we zetten zeker een stuk aan de kant om een huisje te kopen. Voor jonge mensen zoals wij, met een gewone job, is zo’n steuntje in de rug zeker welkom als je naar de prijs van een huis kijkt”.

Een last minute beslissing die wel héél goed uitgedraaid is. “Ik niet omschrijven hoe dat voelt”, glundert ze. Meteen is ook haar hele dag en weekend omgegooid, met een stapel interviews, een ritje naar Qmusic en een hele stapel berichtjes van vrienden en familie. “We hadden laten weten dat we op de radio zouden komen, maar na half tien is onze inbox echt volledig ontploft. Echt werken is dus een beetje moeilijk geweest, enkel de dringendste zaken moesten natuurlijk wel”.

Trakteren

Een dikke prijs winnen op de radio, het overkomt je niet alle dagen en dus kan het weekend voor Delilah en Tibo alvast niet meer kapot. Of moet ze nu zelf trakteren in Pakhuis. “Tja, daar hebben de collega’s toch al stevig op gehint, maar iedereen is vooral heel blij voor me”, zegt ze. En of ze nog een keer zou meedoen. “Absoluut. Je weet maar nooit”.

Bekijk ook: Delilah raadt ‘Het Geluid’ van Qmusic

