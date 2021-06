Delhaize heeft vergunning beet: Stad Gent staat supermarkt in Sint-Annakerk toe

Gent Vrienden openen hun zevende café in Gent: een atypisch biercafé in Klein Turkije

9 juni Op zoek naar een nieuwe hotspot? Dan moet je in Dragòn zijn, een nieuw biercafé in Klein Turkije. Het is het zevende café van Jean-Michel Teerlinck (38) en Julien Malingreau (39). Alles aan het café is atypisch. Je kan er tachtig soorten bier krijgen, maar ook biercocktails en andere speciallekes. Ook het interieur is volledig anders dan wat je zou verwachten van een biercafé.